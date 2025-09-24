Exhibición de Messi: marcó dos golazos y el Inter Miami sella su pase a los playoffs tras aplastar al NYCFC

Inter Miami goleó este miércoles a domicilio por 0-4 al New York City FC con un doblete incluido de su capitán, el argentino Leo Messi y selló su clasificación para los 'playoffs' de la MLS 2025.

El duelo contra el New York City era uno de los tres que el Inter Miami tenía aún pendientes por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA este verano.

Con su victoria de esta noche, el equipo rosa se sitúa en la tercera posición de la Conferencia Este con 55 puntos, a 5 del líder, el Philalphia Union, pero todavía con dos partidos menos.

Inter Miami aún aspira a revalidar la Supporters' Shield, el título que premia al mejor equipo de la fase regular de la MLS. Este sábado, los hombres de Javier Mascherano jugarán en el campo del Toronto, uno de los cuadros más débiles de la liga.

New York City, que salió sin el tico Alonso Martínez en el once titular, hoy tuvo las mejores ocasiones del primer tiempo, pero perdonó frente al arco de Óscar Ustari ante la sólida defensa que desplegó Inter Miami.