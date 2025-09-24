Exhibición de Messi: marcó dos golazos y el Inter Miami sella su pase a los playoffs tras aplastar al NYCFC

A las puertas del descanso, en el minuto 43, la visita se adelantó gracias a un gol de <b>Baltasar Rodríguez</b> asistido por su compatriota <b>Leo Messi</b>.Ya en el segundo tiempo, en el 74, fue el propio <b>Messi </b>que puso el 0-2 en el marcador tras una magnífica asistencia al espacio de <b>Sergio Busquets</b>, y superó por arriba al arquero <b>Matt Freese</b>.El tercero lo hizo<b> Luis Suárez </b>de penal provocado por <b>Rodrigo de Paul</b>. El uruguayo regresaba este miércoles al once tras una suspensión de tres partidos por el escupitajo que propinó a un miembro del <b>Seattle Sounders </b>tras perder la final de la Leagues Cup.