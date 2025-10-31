Internacionales

Presidenta de Palmeiras invade la conferencia de su DT: la inesperada reacción tras el milagro en Copa Libertadores

El 'Verdao' clasificó a la final del certamen luego de imponerse ante Liga de Quito y su mandataria tuvo un gesto de gratitud hacia el técnico.

Palmeiras hizo el milagro ante su gente en el Allianz Parque luego de marcarle los 4 goles que necesitaba a la Liga de Quito para clasificar a la final de la Copa Libertadores (4-3 global). El 'Verdao' se medirá por el título contra otro club brasileño, el Flamengo, que dejó en el camino a Racing.

La noche en la que Palmeiras hizo vibrar a todos sus aficionados también tuvo un momento emotivo como inesperado. Su presidenta, Leila Pereira, irrumpió en plena conferencia de prensa del técnico Abel Ferreira y le dedicó un mensaje cargado de emoción y gratitud.

"¿Puedo interrumpir un momento? Hay que registrar este momento mágico e histórico. Este hombre sabe cosas, me llamó y me dijo: 'Leila, será una noche histórica, mágica'. ¡Y realmente lo fue! Abel, gracias", exclamó Pereira, mientras le daba un abrazo y un beso al entrenador portugués, visiblemente conmovido por el gesto.

Leila no se quedó solo con el saludo. Frente a los periodistas, la presidenta del Palmeiras volvió a destacar su apoyo total al DT.

"Es el mejor entrenador de la historia del Palmeiras, ¡y lo sabe! Y también sabe que siempre lo apoyé en los momentos positivos y en los momentos tristes. Abel, el agradecimiento que tengo por tu trabajo y por la persona que sos es enorme. Todo lo que brindaste para mí y para los hinchas no tiene precio. Te estaremos eternamente agradecidos. Tenías toda la razón: ¡fue una noche mágica!", sentenció.

¿QUIÉN ES LEILA PEREIRA?

La empresaria que revolucionó al Palmeiras tiene 60 años y es la primera presidenta de la entidad desde 2021. Está al frente de las compañías fundadas por su marido, José Roberto Lamacchia: el Centro Universitario das Américas (FAM) y, sobre todo, Crefisa, el gigante financiero pionero en créditos personales para empleados públicos y jubilados.

Su desembarco en el fútbol fue de la mano de Crefisa, que en 2015 se convirtió en el principal sponsor del Palmeiras, en un contrato récord para el Brasileirao. El apoyo económico de Leila fue clave para sacar al club de una crisis financiera y devolverlo a la pelea por títulos. Se estima que la inversión de la empresa en el equipo superó los 200 millones de dólares.

Leila Pereira es la presidenta del Palmeiras y busca su segundo título de Copa Libertadores.

Gracias a esa inyección de capital, Palmeiras pudo contratar figuras, ganar el Brasileirao en 2016 y 2018, y levantar la Libertadores en 2020 y 2021. El éxito deportivo también catapultó la visibilidad de Crefisa a niveles inéditos.

En noviembre de 2021, Leila Pereira fue elegida presidenta del club con el 88% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer en liderar uno de los grandes de Brasil.

A fines de 2024 fue reelecta. Bajo su mandato, el equipo no solo gastó fuerte en refuerzos, sino que también concretó ventas millonarias: Endrick fue transferido al Real Madrid por 60 millones de euros en 2023, una de las operaciones más caras en la historia del fútbol brasileño.

En 2025, Pereira vendió a los juveniles Estevao Willian (45 millones de euros al Chelsea) y Vitor Reis (37 millones al Manchester City).

