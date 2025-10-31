Presidenta de Palmeiras invade la conferencia de su DT: la inesperada reacción tras el milagro en Copa Libertadores

Gracias a esa inyección de capital, <b>Palmeiras </b>pudo contratar figuras, ganar el Brasileirao en 2016 y 2018, y levantar la Libertadores en 2020 y 2021. El éxito deportivo también catapultó la visibilidad de <b>Crefisa </b>a niveles inéditos.En noviembre de 2021, <b>Leila Pereira </b>fue elegida presidenta del club con el 88% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer en liderar uno de los grandes de Brasil.A fines de 2024 fue reelecta. Bajo su mandato, el equipo no solo gastó fuerte en refuerzos, sino que también concretó ventas millonarias: <b><a href="https://www.diez.hn/fotogalerias/motivo-endrick-volvio-casar-10-meses-despues-modelo-gabriely-curioso-contrato-firmo-pareja-CF26671300#image-1">Endrick fue transferido al Real Madrid</a></b> por 60 millones de euros en 2023, una de las operaciones más caras en la historia del fútbol brasileño.En 2025, <b>Pereira </b>vendió a los juveniles <b>Estevao Willian </b>(45 millones de euros al Chelsea) y <b>Vitor Reis</b> (37 millones al Manchester City).