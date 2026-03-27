Nicaragua vende cara su derrota contra Rusia en amistoso con un arbitraje bastante polémico

La Selección de Rusia derrotó con dificultades este viernes a la de Nicaragua (3-1) en un partido amistoso disputado en la ciudad sureña de Krasnodar, a unos pocos cientos de kilómetros del mar Negro. La Azul y Blanco, que jugó casi toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión de Reyes, compitió con dignidad, ya que el árbitro se mostró muy severo con los visitantes. De esta forma, los rusos hicieron olvidar la dolorosa derrota sufrida en el último amistoso disputado ante Chile (0-2), su primer revés desde 2023. Eso sí, la victoria de este viernes estuvo muy lejos de los pronósticos de la prensa y de antiguos futbolistas rusos, que esperaban una goleada similar a la que recibió Cuba (8-0).

Ni mucho menos. La selección centroamericana, que había perdido su último partido ante Haití (0-2), no salió en ningún momento a defender el empate y nunca le perdió la cara al partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El seleccionador ruso, Valeri Karpin, introdujo un gran número de novedades en el equipo, en el que los únicos jugadores fijos eran el portero del PSG, Matvey Safónov, y el delantero del Dinamo Moscú, Tyukavin. Mientras, en su primer partido como técnico nicaragüense, Otoniel Olivas, contó en el once inicial con los experimentados Barrera y Bonilla. Además, debutó en la portería el joven guardameta Adonis Pineda, que había sido convocado por primera vez para defender la camiseta nacional. A día de hoy no es seguro que Olivas vaya a mantenerse en el puesto, aunque, sea como sea, el objetivo es forjar un equipo que pueda pelear por la clasificación para el Mundial 2030. A los tres minutos el equipo local inauguró el marcador con una combinación en la que Saduláev rompió por centímetros el fuera de juego, superó al portero del Puntarenas en su salida y marcó el primer gol del partido a puerta vacía (min.3). Con todo, el conjunto nicaragüense no se arredró y empató a los 17 minutos. Fue gracias a un chut lejano con la izquierda de Acevedo, que sorprendió a Safónov con un disparo que entró prácticamente por el centro de la portería (min.17) Aunque los locales presionaron y disfrutaron de algún acercamiento peligroso casi siempre por la banda izquierda, fue el árbitro el que echó una mano a los rusos al decretar penalti por una mano claramente involuntaria de Justing Cano. Tyukavin no falló desde los once metros, aunque Pineda acertó el lado al que había que lanzarse (min.45). Nicaragua, que finalizó en ultimo lugar del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, entró con mal pie en el segundo tiempo.