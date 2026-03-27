Nicaragua vende cara su derrota contra Rusia en amistoso con un arbitraje bastante polémico

Ni mucho menos. La selección centroamericana, que había perdido su último partido ante <b>Haití </b>(0-2), no salió en ningún momento a defender el empate y nunca le perdió la cara al partido.El seleccionador ruso, <b>Valeri Karpin</b>, introdujo un gran número de novedades en el equipo, en el que los únicos jugadores fijos eran el portero del PSG, <b>Matvey Safónov</b>, y el delantero del Dinamo Moscú, <b>Tyukavin</b>.Mientras, en su primer partido como técnico nicaragüense, <b>Otoniel Olivas</b>, contó en el once inicial con los experimentados Barrera y Bonilla. Además, debutó en la portería el joven guardameta <b>Adonis Pineda,</b> que había sido convocado por primera vez para defender la camiseta nacional.A día de hoy no es seguro que Olivas vaya a mantenerse en el puesto, aunque, sea como sea, el objetivo es forjar un equipo que pueda pelear por la clasificación para el <b>Mundial 2030.</b>A los tres minutos el equipo local inauguró el marcador con una combinación en la que Saduláev rompió por centímetros el fuera de juego, superó al portero del Puntarenas en su salida y marcó el primer gol del partido a puerta vacía (min.3).Con todo, el conjunto nicaragüense no se arredró y empató a los 17 minutos. Fue gracias a un chut lejano con la izquierda de Acevedo, que sorprendió a Safónov con un disparo que entró prácticamente por el centro de la portería (min.17)Aunque los locales presionaron y disfrutaron de algún acercamiento peligroso casi siempre por la banda izquierda, fue el árbitro el que echó una mano a los rusos al decretar penalti por una mano claramente involuntaria de Justing Cano.Tyukavin no falló desde los once metros, aunque Pineda acertó el lado al que había que lanzarse (min.45).<b>Nicaragua</b>, que finalizó en ultimo lugar del grupo C de las eliminatorias de la <b>Concacaf</b>, entró con mal pie en el segundo tiempo.