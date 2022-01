La cruda aseveración de Patrice Evra: “Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales”

Lo hizo mientras respondía a las preguntas de los lectores de ‘Le Parisien’ con motivo de la publicación de su autobiografía ‘I Love This Game’.

Patrice Evra no se anda por las ramas. El exjugador del Manchester United ha causado revuelo con sus últimas declaraciones en Francia respecto a la homosexualidad dentro del fútbol.

Luego suelta: “En ese momento, dije: ‘Que se calle todo el mundo’. ¿Te lo imaginas? He jugado con jugadores que eran homosexuales... Uno a uno, se abrieron a mí porque tienen miedo de hablar de ello de otra manera. Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales. Pero en el mundo del fútbol, si lo dices, se acaba”.

Patrice Evra también habló del crack del PSG, Kylian Mbappé, la gran estrella de Francia, de quien solo tuvo palabras positivas.

“Tiene una buena educación. Me gustaría ver a Kylian salirse del camino.. Lo quiero, pero es demasiado limpio y eso esconde algo. Cuando le oigo hablar, siento que estoy escuchando a un político. Espero que en el terreno de juego piense en el equipo y no en sus objetivos personales, porque la estrella es el equipo, no un solo jugador”, dijo en ‘Le Parisien’.