Xavi se rinde ante el Real Madrid y su contundente mensaje a Memphis Depay

Xavi Hernández es consciente de que el Real Madrid llega como favorito para enfrentar al Barcelona por las semifinales de la Supercopa de España. El entrenador catalán se rindió ante el eterno rival y aseguró que es el equipo que mejor juega en España.

El Clásico

‘‘Los he vivido de todos los colores. Siendo favoritos y no ganando y al revés. Veo a un Barça en construcción y un Madrid en un muy buen estado de forma, pero eso no significa nada. Los hemos vivido de todos los colores. No será fácil imponer nuestro juego porque son el equipo más en forma de España”.

¿Este partido llega en mal momento?

‘‘Llega cuando llega. Es evidente que necesitamos tiempo y que hemos tenido contratiempos, pero no caben excusas. Mañana será otra final para nosotros. Es un gran examen para ver dónde está el equipo’’.

Presente del Barcelona

‘‘Veo cosas buenas en el equipo. Tenemos que ser autocríticos, sí, pero veo cosas buenas. En otras cosas estamos bien. Hay que seguir construyendo este proyecto. Mañana es un buen examen para saber dónde estamos. Gente como Pedri, Ferran y Araujo son importantes para el equipo y estoy contento por recuperarlos’’.