Medios argentinos confirman que la continuidad de Pedro Troglio en el Instituto de Córdoba pende de un hilo

El entrenador argentino, Pedro Troglio , no la está pasando nada bien en el Instituto de Córdoba y su futuro en el club está en peligro.

Ahora bien, la prensa argentina confirma que si Pedro Troglio no gana el próximo partido, la directiva tomará la decisión de despedirlo.

“Me llama la atención el desorden generalizado, porque habíamos hecho una buena primera parte. Pero el análisis que haga ahora me juega en contra. Estoy con ganas de darle para adelante. Tengo voluntad para seguir, no tengo un plazo. Está difícil”, dijo Pedro Troglio tras la derrota ante Lanús.

“Un partido. Ese es el crédito que tiene Troglio en Instituto. El equipo no le responde y de momento no le encuentra la vuelta. Ayer hizo cambios difíciles de entender y la Gloria lo pagó caro. Si no le gana a San Martín se espera que de un paso al costado”, escribió Agustín Caretó, periodista de “La Voz en el Interior”.