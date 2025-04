Otro golpe de Guardiola tras echar a De Bruyne del Manchester City: "Es tiempo de dejar el club"

La primera medida que tomó la entidad inglesa fue prescindir de un histórico como Kevin De Bruyne . Según confirmó el propio jugador, se marcha del equipo porque no le ofrecieron la renovación de contrato.

"Me quedé en shock. No recibí ninguna oferta en todo el año y me sorprendió. Es algo que tengo que aceptar. Sigo pensando que puedo rendir al nivel que estoy demostrando. Pero hay veces que los clubes tienen que tomar estas decisiones", explicó el belga en diálogo con el Daily Mail.

Una drástica decisión que también pasó por Guardiola, quien habría usado las mismas formas con otro futbolista. El portugués Bernardo Silva ya fue informado sobre su salida a final de temporada.

"Es tiempo de dejar el club", habría avisado el City al mediocampista de 30 años, que en este caso su reacción ha sido diferente a la de Kevin de Bruyne.