Pep Guardiola en problemas: se quiere ir del Manchester City por culpa del regreso de Gundogan: “me explicó la situación”

“Gundogan me llamó y me explicó la situación que estaba viviendo. Me pidió de volver al Manchester City y no dudé en aceptarlo. Ha sido un fichaje inesperado y sorprendente. Es un privilegio para todos nosotros. Es un honor. Lo he dicho muchas veces, el club está muy bien dirigido. Yo, como entrenador, y los jugadores tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo”, aseguró Guardiola.