Es vital para Pep Guardiola y no quiere que se vaya del Manchester City: “Me encantaría que se quedara”

Kevin no descarta su salida del club y Pep Guardiola se ha pronunciado con respecto a su futuro: “Me encantaría que se quedara. No sé si tiene una oferta, no sé si Arabia Saudí lo quiere. Me encantaría que se quedara en el Manchester City, por supuesto”, dijo en conferencia de prensa el entrenador.

En el último juego del Manchester City en la FA Cup ante Luton Town, De Bruyne se despachó cuatro asistencias, vital para que Erling Haaland marcara cinco tantos en el juego.