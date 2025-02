“Hay talento en la Liga Española que sale del Barcelona por La Masia y en el Real Madrid en base a talonario”

Sobre el tema de la Supercopa de Arabia Saudí, comentó que ya “ha salido toda la información que tenía que salir”. Lo he explicado muchas veces, no tenemos nada que esconder y hemos hecho un trabajo espectacular del que me siento muy orgulloso”, añadió.

“Antes generaba 150.000 euros y teníamos la competición abandonada, que llegamos a jugar un partido en Tánger contra el Sevilla -2018-, y ahora genera 40 millones que van para el fútbol formativo y nosotros cobramos un 10%, que es una cifra de mercado. No escondemos nada y no tenemos ningún problema en que se genere ruido”, concluyó.