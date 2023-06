Presidente del Cádiz explota en contra de el Getafe por el fichaje del Choco Lozano: “Menos ladrar y más trabajar”

No cesa la ‘guerra’ y el cruce de declaraciones entre los presidentes del Cádiz, Manuel Vizcaíno , y el del Getafe, Ángel Torres , por el caso del Pacho Espino y el Choco Lozano . Es más, sigue subiendo de tono el cruce de dardos.

“El único ladrido que he escuchado hoy ha sido el de mi perra Ginebra”, así atizó el presidente del club azulón, respondiendo a Torres.

Además le comendó que tiene que estar más informado. “El presidente del Getafe debería informarse mejor porque voy a llegar al TAD. Voy a trabajar más porque este año con 25 millones de euros menos de plantilla he quedado por encima de él y el año que viene voy a trabajar por sacarle más puestos”.

Y añadió: “Va a emisoras con preguntas preparadas y se mete en charcos, pero no me preocupa”, ha dicho Vizcaíno en Canal Sur Radio, replicando a los ataques de Torres del martes.

“Menos ladrar y más trabajar, hay una norma y el Getafe trabaja siempre al lado de ella. No voy a darle explicaciones porque lo que quiere es salir en la prensa y conmigo no lo va a conseguir”, comenzó diciendo Vizcaíno.

Y es que este martes, en el acto de presentación de las camisetas azulonas, se mostró contundente: “Lo del Cádiz ya tuvo su contestación. Ahora que hay comisión delegada espero que pida disculpas. Sabía que no tenía recorrido y ahora tenemos la confirmación de LaLiga y la Federación”.

Torres aseguró que su club ya tiene fichado al ‘Choco’ pero no al Pacha Espino y fue así que le mandó otro dardo: “Le he dicho que se dedique a trabajar y no a hacer chismes, menos ladrar y más trabajar”.