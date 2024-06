¿Por qué el portero titular de México, Julio González, jugará la Copa América con un guante que es solo para cuatro dedos?

“Nosotros tenemos algunos guantes, no de la gama tope, pero sí con varillas. Él me pidió guantes de esos, para amarrarse los dedos y tener un soporte, porque le dolía muchísimo. No quería parar, estaba en buen momento y hay competencia, y se aguantó. Ahí le hicimos el ofrecimiento, de diseñarle un guante de cuatro dedos, por tres razones, una para que dejara de usar los de gama media, dos no usas varillas y tres para que estés más cómodo”, explicó el director de la empresa que fabrica los guantes de González.