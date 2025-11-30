Premier League: estaba cerca de ser despedido y consigue ganar después de tres partidos consecutivos siendo humillado

La espera ha sido larga, casi interminable, pero Alexander Isak ya está aquí. El delantero sueco, el hombre de los 150 millones, marcó su primer gol en la Premier League, que junto al tanto de Cody Gakpo en el descuento, dieron el triunfo al Liverpool sobre el West Ham United y alivia la presión sobre Arne Slot.Tras apenas tres triunfos en los últimos doce partidos, el Liverpool necesitaba sí o sí sacar los tres puntos del London Stadium. Era ganar o ganar e incluso leyendas como Jamie Carragher aseguraba que de no ganar tanto este como los siguientes partidos contra Leeds United y Sunderland, el tiempo del holandés en Anfield llegaría a su fin.