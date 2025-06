Presidente del PSG se acuerda de Messi y Neymar tras ganar la Champions; le deja mensaje a Mbappé: "Él eligió otro camino"

El empresario catarí, presidente del club parisino desde su compra en 2011 por parte del emir, quiso destacar todo el proceso y no olvidarse de quienes, a su modo de ver, sentaron las bases del éxito.

“Estoy muy orgulloso del equipo, pero también me gustaría agradecer honestamente a todos los jugadores, los primeros que fichamos... Javier Pastore estuvo en nuestro proyecto, nuestro ex capitán Thiago Silva, Zlatan (Ibrahimovic), Cavani, Thiago Motta. Todos ellos, honestamente, Di María, todos esos jugadores... Y, diré algo realmente importante, incluso Neymar, Messi, Kylian (Mbappé), lo que también hicieron por el club, nunca lo olvidaré. Fueron parte del éxito. Fue realmente importante tener ese pasado para llegar hasta hoy“, declaró Al Khelaifi en diálogo con Europe 1.

También explicó el giro que tomó el PSG en su estrategia reciente: “Cambiamos de estrategia después de todo lo que hicimos. No estoy seguro de que lo hiciéramos del todo bien, pero de lo que estoy seguro es que era muy importante para nosotros continuar en estas etapas. Llegar a esta fase con jugadores jóvenes y talentosos. Hoy también tenemos estrellas. Ayer se vio que el mejor jugador de la UEFA es Dembélé, el mejor jugador joven de la UEFA es Desire Doué. Siete de los once titulares del mejor equipo de la Champions League son de París. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos estrellas fantásticas. Pero las estrellas juegan para el equipo, y no el equipo para las estrellas. Tenemos jugadores jóvenes, hambrientos, que quieren morir por la camiseta, quieren darlo todo por el club, por el equipo y por la afición”.