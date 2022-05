La nueva polémica de Mbappé: se rehusa a colaborar con la selección de Francia y el presidente de la federación lo amenaza

“Yo no estaba allí. Pero le llamé por teléfono y pensé por un momento que iba a bajar al acto. Pero probablemente tenía a su abogada en otro teléfono; como resultado, no bajó. En este asunto, lo que me complace es haber reunido a los demás jugadores en Marsella para saber lo que pensaban. Luego, en Lille, Hugo Lloris, en nombre de sus compañeros, vino a verme para decirme: ‘No cambies nada. Necesitamos una perfecta igualdad de primas entre los jugadores’. Eso duró diez minutos. En cuanto a Mbappé, pronto me reuniré con su abogada para hablar de ello”, dijo Le Graët.

El presidente de la Federación Francesa no se guarda nada para el ‘10’ de la selección gala.

“Si no acepta la forma en que funciona la selección, no recibirá dinero, eso es todo. Los jugadores reciben el 30% de lo que da la FIFA. Lloris es un hombre respetable. También Varane me dijo: “Presidente, no queremos cambiar”. Igualdad perfecta. No hablamos de dinero. Para su abogada, los contratos con los jugadores están supuestamente obsoletos. Esto no es cierto. Pero, repito, lo que me tranquiliza es la actitud general de los jugadores.. Y Kylian, francamente, no me hago el tonto, me gusta mucho. Creo que respeta a la federación. El fútbol no es un deporte individual”, cerró el mandamás francés