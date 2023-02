Las confesiones de Rafa Benítez: cómo encontró el vestuario del Real Madrid, las filtraciones y su única charla con Cristiano Ronaldo

Quiere volver a entrenar

“He tenido varias ofertas, pero no me motivan Hay equipos que nunca me ficharían por que he estado en el rival. No podría ir al Barcelona... el Atlético sería otra cosa”.

Su paso por el Real Madrid

“En la época mía del Real Madrid no nos dejaron ganar. Éramos primeros en la Champions. En la Champions que gana el Madrid, nosotros hicimos nuestro trabajo. En la Copa nos eliminan por un error administrativo con Chéryshev. Luego apareció que era mi culpa porque ya no estaba. El equipo era físicamente superior a los rivales. Cuando yo me marcho, estaba a dos puntos del Barcelona con un partido menos. A los dos meses estaban a 12 puntos del Barça”.

La polémica eliminación en la Copa del Rey

“En la Copa nos eliminan por un error administrativo con Chéryshev. Avisé tres veces y aun así se comete el error administrativo”.