Raphinha, sin pelos en la lengua sobre el Balón de Oro que le ganó Dembélé en 2025: "Estaba molesto; yo me pondría primero"

En un episodio exclusivo de la serie de vídeos de Sofascore,<b> A Guest and a Half</b>, <b>Raphinha </b>habló abiertamente sobre uno de los temas que más marcaron su año: el debate del <b>Balón de Oro </b>que le ganó <b>Dembélé </b>el año pasado.El extremo brasileño del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/girona-barcelona-horario-sorpresa-liga-espanola-partido-ter-stegen-flick-KL29111957" target="_blank">Barcelona</a> </b>también profundizó en su trabajo con <b>Hansi Flick</b>, su conexión con Pedri en el campo, la evolución del equipo y su preparación para el próximo <b>Mundial 2026 </b>con Brasil.