Raphinha, sin pelos en la lengua sobre el Balón de Oro que le ganó Dembélé en 2025: "Estaba molesto; yo me pondría primero"

En un episodio exclusivo de la serie de vídeos de Sofascore, A Guest and a Half, Raphinha habló abiertamente sobre uno de los temas que más marcaron su año: el debate del Balón de Oro que le ganó Dembélé el año pasado. El extremo brasileño del Barcelona también profundizó en su trabajo con Hansi Flick, su conexión con Pedri en el campo, la evolución del equipo y su preparación para el próximo Mundial 2026 con Brasil.

“Yo me pondría primero” – Raphinha sobre el Balón de Oro

Raphinha no escondió su frustración por quedar fuera del top 3 del Balón de Oro pese a haber firmado una de las mejores temporadas de su carrera.

“Estaba molesto. Esperaba estar al menos entre los tres primeros”, afirmó. Cuando le preguntaron dónde se colocaría él mismo, no dudó: “Yo me pondría primero. Un premio individual no puede basarse en una sola competición. Por los títulos que gané, los números que hice y todo lo que aporté, creo que merecía ganar". Aun así, elogió a otros candidatos y reconoció que Dembélé y Lamine Yamal “hicieron temporadas espectaculares". A pesar del resultado del Balón de Oro, el rendimiento de Raphinha sí fue reconocido a través de datos objetivos. Gracias a su consistencia durante toda la temporada, recibió dos trofeos Sofascore al Jugador de la Temporada, premios basados únicamente en el rendimiento y el rating, no en votos de popularidad. Fue nombrado Mejor Jugador de LaLiga (Sofascore Rating 7.80) y Mejor Jugador de la Champions League (Sofascore Rating 8.24).

Una nueva identidad del Barça y la influencia de Flick

Ahora como uno de los capitanes del Barcelona, Raphinha destacó la importancia de Hansi Flick en su crecimiento y en la recuperación del equipo. “Flick fue quien prácticamente me hizo tener la mejor temporada de mi carrera. Me dio confianza cuando creo que nadie más lo hacía, ni siquiera yo mismo”, explicó. También comentó el momento captado por las cámaras donde se le vio consolando a Flick en la banda: “Es una relación natural. Con el tiempo construimos confianza y la libertad de hablar de cualquier cosa.” Al recordar la temporada pasada, en la que él Barça ganó todos los títulos nacionales, añadió: “Fue una temporada de excelencia. Nos faltó algo en la Champions, pero el nivel fue increíble.”

Pedri, el motor silencioso del Barcelona

Raphinha reservó algunos de sus mayores elogios para Pedri, a quien considera no solo un jugador completísimo, sino a veces poco valorado fuera de España. “Pedri está en todas partes. Defiende, ataca, crea. Para nosotros es el jugador más importante del campo”, aseguró.

También sugirió dar más valor a la “preasistencia”, una parte clave del impacto de Pedri: “Hace el pase clave antes de la asistencia. No cuenta estadísticamente, pero es espectacular”.

Un segundo Mundial: ambición, respeto y preparación