Con un exuberante Bellingham, Real Madrid ganó al Almería y está teniendo un gran arranque en la Liga Española

50’ Chut fuerte pero muy desviado de Valverde. Buena pared de Vinicius con Fran García, que no se atrevió a chutar con la derecha y cedió al uruguayo.

20’ Pedían fuera de juego los jugadores del Almería en el gol de Bellingham, pero queda claro que no hay.

3’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Almería, Sergio Arribas, la inexorable ley del ex aparece y el volante marca para el equipo local. En una contra mortal, Robertone centró para Arribas que ganó a todos y definió de primera ante Lunin.

4’ No nos dejaron acomodarnos estos del Almería y ya le están pegando a un Real Madrid que entró frío.

No juegan Modric (por segundo partido seguido) ni Camavinga (tocado). Entra Kroos por el francés y Rüdiger por el lesionado Militao

Andriy Lunin se mantendrá en la portería en un momento en el que deberá mostrar su fortaleza mental tras asumir su papel. La grave lesión de Thibaut Courtois, rotura de ligamento cruzado de rodilla, no cambia el rol del portero ucraniano a quien Carlo Ancelotti ve falto de experiencia como para asumir durante meses la responsabilidad de ser el portero titular del Real Madrid .

El elegido para la portería , Kepa Arrizabalaga , aún no tendrá su puesta de largo en Almería y todo apunta a que será en la tercera jornada, en Vigo ante el Celta . Se estrena en la convocatoria pero tras apenas tres entrenamientos, iniciará como suplente el duelo.

Debe decidir ‘Carletto’ qué jugador gana el primer ‘pulso’ para ser pareja de Alaba, con más opciones para Rüdiger si cuenta la continuidad del pasado curso por encima del momento actual. Tras las dudas defensivas en los partidos de pretemporada, la portería a cero en San Mamés asentó pilares que serán claves para lograr algún título esta campaña en la que ha rebajado el número de goles en una delantera sin Benzema.

El brasileño Rodrygo se estrenó con gol como 9 y con el nuevo sistema, un 4-4-2, Vinícius busca la zona donde generar más peligro. La posición en el vértice del rombo del centro del campo encajó a la perfección con las cualidades de Jude Bellingham que firmó un estreno estelar como jugador del Real Madrid en partido oficial. Liderazgo, personalidad y gol para convertirse desde el inicio en uno de los nuevos líderes pese a sus 20 años.

Del centro del campo físico con el que inició la temporada Ancelotti, es duda Eduardo Camavinga. Una leve sobrecarga muscular deja en duda su presencia hasta última hora. Ya se perfilaba el regreso de Toni Kroos al once y cualquier leve molestia hará que el elegido para salir del once sea el centrocampista francés.

La U.D. Almería, tras su dolorosa derrota en el estreno contra el Rayo (0-2) merced a dos penaltis y todavía metido en la confección de su plantilla, encara con ambición este primer choque del curso ante uno de los grandes de LaLiga, un Real Madrid que la pasada campaña sufrió para conseguir la victoria en el Power Horse Stadium.

De aquel equipo rojiblanco han cambiado muchos integrantes de la plantilla y hasta la idea de fútbol es diferente con la llegada del técnico valenciano Vicente Moreno, quien, pese a ser consciente de la gran dificultad de superar a los madridistas, considera que tienen una gran oportunidad de reinvidicarse haciendo un buen partido que les permita sumar ante los de Ancelotti.

El reto es repetir la gesta de febrero de 2008, cuando el Almería ganó 2-0 al Madrid con tantos de Juan Jesús Gutiérrez y Álvaro Negredo, un sueño que los locales no consideran descabellado después del buen rendimiento del equipo, a pesar de la derrota, contra el Rayo, en un partido en el que los andaluces pusieron el fútbol, pero los vallecanos rentabilizaron al máximo al transformar dos penas máximas.

Se prevé que Moreno alinee a un equipo muy físico que podría presentar novedades y posiblemente cambiar el esquema que utilizó del técnico valenciano la pasada semana. Así, podría poblar la parte central del campo, tanto en defensa como en la línea de medios, para obligar al Real Madrid.

El problema es que se apunta a la salida de Srdjan Babic, uno de los hombres fijos en defensa desde su llegada el año del ascenso. Tanto en Segunda como ahora en Primera, el serbio ha sido pieza clave en el engranaje y carecer de más hombres en ese puesto, también por la salida de Ely, podría suponer un riesgo jugando con tres centrales.

El Almería tiene claro que no debe cometer fallos y la base del triunfo, aún así, no estaría garantizada a tenor de lo que expone y de lo que es capaz de hacer el rival. Los rojiblancos todavía están en construcción por la continua llegada de jugadores y, por ende, la salida de otros, y hay incógnistas en el once, aunque enél podrían estar como novedades el lateral diestro Marc Pubill y el medio senegalés Dion Lopy, que ya jugó la segunda parte ante el Rayo.

- Alineaciones probables:

Almería: Mariño; Pubill, Kaiky, Chumi, Édgar, Akieme; Baba, Lopy, Robertone; Embarba y Luis Suárez.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Power Horse Stadium.

Hora: 11:30 A.M Transmite: Sky Sports/ESPN Deportes