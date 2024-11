Real Madrid en llamas: la mentira de Ancelotti que causa indignación en futbolista ¡No está lesionado!

Siguen saliendo más problemas en el vestuario del Real Madrid , la crisis no va solo de los resultados, si no que ahora ha salido una información sobre la situación de un futbolista.

Carletto aseguró que Fede salió del partido de Champions League porque estaba lesionado de la espalda, cosa que El Partidazo de COPE ha dicho que no es así.

En la información se revela que Valverde no tiene nigunan lesión y no había motivo para quitarlo a los 45 minutos. Por esta razón el entorno del uruguayo está molesto.

“Lo que opine la gente en las redes sociales para mí es muy complicado opinar. He quitado a Valverde porque no estaba al 100%, tenía un problema en la espalda, no estaba a su mejor nivel físico y por eso le he cambiado” dijo Ancelotti.