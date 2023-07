¿500 millones euros por su fichaje? Real Madrid se ‘pronuncia’ sobre la llegada de Mbappé y el problema que hay en el PSG

Kylian Mbappé es el jugador tendencia en el mercado de fichajes de Europa y del mundo. El delantero francés lanzó hace unas horas un ‘bombazo’ al PSG luego de recibir el trofeo a mejor jugador francés de la temporada 2022-23:

“Jugar en el PSG no ayuda a ganar el Balón de Oro, es un equipo que divide. Eso atrae habladurías, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago”, expresó Mbappé.