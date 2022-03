Real Madrid vs Barcelona: Horarios y canales de transmisión por países para ver en el Clásico en el Santiago Bernabéu

También será baja el delantero francés Karim Benzema, que se tuvo que retirar en los últimos minutos del encuentro con molestias en el gemelo izquierdo y que no se ha recuperado para el Clásico, según Ancelotti.

EL 11 TITULAR DE XAVI ANTE EL REAL MADRID

El Barça llega animado, además, tras lograr meterse en los cuartos de final de Europa League, donde es el único superviviente español, al ganar el jueves 2-1 en el campo del Galatasaray.

“Hoy es un punto de inflexión para el proyecto, para el grupo y para seguir creciendo”, dijo el técnico del Barça, Xavi Hernández, que ha logrado transformar la ilusión de fichaje en resultados.

- En el podio liguero -

El equipo azulgrana ha pasado de estar noveno en la Liga fuera de puestos europeos cuando se anunció la llegada de Xavi al banquillo azulgrana en noviembre a la tercera posición, aunque alcanzar al líder merengue se antoja complicado.

El Barça ha sabido aprovechar los recientes fichajes invernales, especialmente el de Pierre-Emerick Aubameyang, que desde su llegada acumula siete goles en diez partido, incluido el de la victoria contra el Galatasaray.

El delantero franco-gabonés se perfila como una de las principales armas del Barça el domingo, junto a las diabluras Pedro González ‘Pedri’.

¿A QUÉ HORA JUEGAN REAL MADRID VS BARCELONA?

• Estados Unidos (Los Ángeles) - 1:00 PM

• México – 2:00 p.m.

• Perú – 3:00 p.m.

• Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua - 2:00 PM

• Panamá - 3:00 PM

• Colombia – 3:00 p.m.

• Ecuador – 3:00 p.m.

• Estados Unidos (Miami, Houston, Nueva York) – 4:00 p.m.

• Venezuela – 4:00 p.m.

• Bolivia – 4:00 p.m.

• Chile – 5:00 p.m.

• Paraguay – 5:00 p.m.

• Uruguay – 5:00 p.m.

• Argentina – 5:00 p.m.

• Brasil – 5:00 p.m.

• España – 9:00 p.m.

¿QUÉ CANAL TRANSMITE REAL MADRID VS BARCELONA?

• Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua - SKY

• Argentina – DIRECTV

• Bolivia – DIRECTV

• Brasil – Star+

• Colombia – DIRECTV

• Chile – DIRECTV

• Estados Unidos – ESPN+

• Ecuador – DIRECTV

• México – Blue To Go Video Everywhere

• Paraguay – DIRECTV

• Perú – DIRECTV

• España – Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga 1

• Uruguay – DIRECTV

• Venezuela – DIRECTV