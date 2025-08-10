El Real Madrid de Xabi sufre otro revés: se volvió a lesionar y se pierde el arranque de LaLiga 2025-26

Reincorporado a la pretemporada sin molestias, el entrenamiento del sábado dejó el primer lesionado del nuevo curso en equipo, al sufrir <b>Camavinga </b>un esguince de tobillo que le impedirá participar en el único amistoso, el martes ante el <b>Tirol</b>, y en el estreno en LaLiga.<b>Xabi </b>ya contaba con las bajas del inglés<b> Jude Bellingham</b>, operado del hombro nada más acabar el Mundial de Clubes, del brasileño <b>Endrick </b>y el francés <b>Ferland Mendy</b>, que prosiguen con las recuperaciones de las lesiones con las que cerraron la temporada.