Internacionales

El Real Madrid de Xabi sufre otro revés: se volvió a lesionar y se pierde el arranque de LaLiga 2025-26

El conjunto blanco confirmó este domingo la baja Eduardo Camavinga, que no podrá estar para el inicio del torneo.

  • El Real Madrid de Xabi sufre otro revés: se volvió a lesionar y se pierde el arranque de LaLiga 2025-26
2025-08-10

Malas noticias para Xabi Alonso. El francés Eduardo Camavinga se volvió a lesionar y se perderá el arranque de la temporada tras sufrir un esguince en el tobillo derecho, así lo anunció el Real Madrid este domingo en un parte médico.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución", reza el comunicado difundido por el club.

Sorpresa: Barcelona podría jugar este partido de la Liga Española en Estados Unidos y sería histórico

El mediocampista estará mínimo unas dos semanas de baja, por lo que Alonso no podrá incluirlo en el primer partido de LaLiga 2025-26 en campo del Osasuna el martes 19 de agosto.

Camavinga no juega desde el pasado 23 de abril, en el Coliseum de Getafe, encuentro en el que tras una dura entrada de Luis Milla sufrió una rotura completa del tendón del aductor izquierdo.

Con un plazo de recuperación de tres meses, el volante francés no llegó a tiempo de reaparecer antes del final de campaña y no disputó ningún minuto en el Mundial de Clubes.

Reincorporado a la pretemporada sin molestias, el entrenamiento del sábado dejó el primer lesionado del nuevo curso en equipo, al sufrir Camavinga un esguince de tobillo que le impedirá participar en el único amistoso, el martes ante el Tirol, y en el estreno en LaLiga.

Xabi ya contaba con las bajas del inglés Jude Bellingham, operado del hombro nada más acabar el Mundial de Clubes, del brasileño Endrick y el francés Ferland Mendy, que prosiguen con las recuperaciones de las lesiones con las que cerraron la temporada.

Lamine con doblete: así se vivió la goleada del Barcelona sobre el Como para conquistar el Gamper

La pasada campaña de Camavinga la marcaron las lesiones que le impidieron tener continuidad y la proyección que el club esperaba tras la retirada de Toni Kroos. Disputó 35 partido en una temporada que también inició lesionado, tras sufrir un esguince de rodilla en vísperas de la Supercopa de Europa.

Posteriormente se lesionó en dos ocasiones el bíceps femoral de la pierna izquierda, en la que acabó sufriendo una ruptura del aductor que cerró su peor curso con la camiseta blanca.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
EFE

LaLiga
|
Lesión
|
Xabi Alonso
|
Camavinga
|
Real Madrid
|