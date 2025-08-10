El Real Madrid de Xabi sufre otro revés: se volvió a lesionar y se pierde el arranque de LaLiga 2025-26

Malas noticias para Xabi Alonso. El francés Eduardo Camavinga se volvió a lesionar y se perderá el arranque de la temporada tras sufrir un esguince en el tobillo derecho, así lo anunció el Real Madrid este domingo en un parte médico. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución", reza el comunicado difundido por el club.

El mediocampista estará mínimo unas dos semanas de baja, por lo que Alonso no podrá incluirlo en el primer partido de LaLiga 2025-26 en campo del Osasuna el martes 19 de agosto. Camavinga no juega desde el pasado 23 de abril, en el Coliseum de Getafe, encuentro en el que tras una dura entrada de Luis Milla sufrió una rotura completa del tendón del aductor izquierdo. Con un plazo de recuperación de tres meses, el volante francés no llegó a tiempo de reaparecer antes del final de campaña y no disputó ningún minuto en el Mundial de Clubes.

Reincorporado a la pretemporada sin molestias, el entrenamiento del sábado dejó el primer lesionado del nuevo curso en equipo, al sufrir Camavinga un esguince de tobillo que le impedirá participar en el único amistoso, el martes ante el Tirol, y en el estreno en LaLiga. Xabi ya contaba con las bajas del inglés Jude Bellingham, operado del hombro nada más acabar el Mundial de Clubes, del brasileño Endrick y el francés Ferland Mendy, que prosiguen con las recuperaciones de las lesiones con las que cerraron la temporada.