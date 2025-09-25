Lewandowski al rescate: en un partido complicado, Barcelona le remontó al Real Oviedo y se mantiene en la pelea por LaLiga

Cuando parecía que al Barça le costaba crear peligro con cierta regularidad, llegó el gol del empate a los diez minutos de la reanudación: Araújo centró desde la derecha tras un córner, Ferrán Torres remató y en el rechace de Aarón apareció Eric García para empujarla y hacer el 1-1.Momento de cambios en el partido y llegó el 1-2; Ilic y Sibo entraron por Cazorla y Hassan en el Oviedo, Lewandowski lo hizo por Raphinha en el Barcelona y el primer balón que tocó el delantero polaco fue un cabezazo a la escuadra tras centro de De Jong desde la derecha.Un par de centros peligrosos de Brekalo fue lo único del Real Oviedo en la recta final del encuentro y el Barcelona, en un córner, sentenció el partido con Araújo marcando el 1-3 y sellando una nueva victoria deja a los culés a dos puntos del Real Madrid y a los azules en puestos de descenso.<br /><b>ASÍ SE VIVIÓ EL MIN A MIN DEL REAL OVIEDO VS BARCELONA |</b>