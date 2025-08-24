Kylian Mbappé, en modo bestia, dio la victoria al Real Madrid con doblete en la Liga Española; Vinicius volvió al gol

<br />El <b>Carlos Tartiere</b> albergará un partido de Primera División tras más de 24 años de espera y lo hará ante el Real Madrid, que a su vez fue el último equipo en visitar al Real Oviedo en la máxima categoría en la penúltima jornada de la 00/01.<b>- Alineaciones probables:</b><br /><br /><b>Real Oviedo:</b> Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Dendoncker; Hassan, Ilic, Ilyas Chaira; Rondón.<b>Real Madrid: </b>Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé y Vinícius.<b>Árbitro: </b>Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).<b>Estadio</b>: Carlos Tartiere.<b>Hora:</b> 9:30 de la noche en España/1:30 de la tarde Honduras<b>Transmite:</b> Sky Sports/Tigo Sports (VIX)