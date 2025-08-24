Kylian Mbappé, en modo bestia, dio la victoria al Real Madrid con doblete en la Liga Española; Vinicius volvió al gol

Real Madrid derrotó 3-0 al Real Oviedo por la jornada 2 de la Liga Española. Los goles los hicieron Kylian Mbappé (2) y Vinicius. 90+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Real Madrid, Vinicius marca el tercer para la Casa Blanca. Definió cómodo abajo para la goleada.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Real Madrid, Mbappé otro vez marca, esta vez a gran pase de Vinicius.



37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Real Madrid, Kylian Mbappé abre el marcador luego de una gran recuperación de Tchouameni que pasó a Guler y este para el francés.



Reclaman el Oviedo y la grada una falta de Tchouaméni en la recuperación. Protesta mucho el Oviedo, pero da el gol De Burgos.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

​​​​​​​

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.



¡¡¡NO JUEGA VINICIUS!!! Titular Rodrygo, titular Mastantuono, titulares Carvajal y Rüdiger en defensa. Se quedan en el banquillo Trent, Militao y Brahim además de Vinicius. Real Oviedo: Aarón; Luengo, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Nacho Vidal, Ilic, Dendoncker, Chaira y Rondón.

El Carlos Tartiere vivirá este domingo una noche de fútbol de Primera División 24 años después, en la vuelta del Oviedo a la élite, con la visita de un Real Madrid que llega tras vencer por la mínima a Osasuna (1-0) y con la exigencia de Xabi Alonso de ser competitivos lejos del Santiago Bernabéu. Tres puntos gracias a un gol de penalti de Kylian Mbappé en un partido en el que el Real Madrid tuvo el dominio del balón, pero le faltó frescura de ideas en ataque para generar más ocasiones y vivir con mayor tranquilidad el primer partido en Liga de Xabi Alonso.

El técnico sigue poniendo los cimientos de su idea de fútbol, en una nueva etapa en el Real Madrid. Sin gran poderío ofensivo, pero sí aportando solidez y una estructura defensiva que permitió a Thibaut Courtois jugar los 90 minutos sin recibir ningún disparo. Con la base defensiva y tres días de trabajo entre Osasuna y el Oviedo, Xabi Alonso alineará de inicio un once igual o muy parecido al del martes. En defensa, Antonio Rüdiger vuelve a una convocatoria en Liga tras completar la sanción de seis partidos por su expulsión en la final de la Copa del Rey de la pasada temporada, pero su rol ha cambiado. La llegada de Dean Huijsen, titularísimo, y el buen nivel mostrado por Éder Militao en su vuelta de su segunda lesión grave de rodilla, hacen que el alemán tenga que ganarse el puesto. En el centro del campo, Tchouaméni como eje junto a Fede Valverde y Arda Güler apuntan a repetir. Y la duda está en el acompañante de Mbappé y Vinícius, fijos en ataque. Brahim Díaz o Franco Mastantuono para ejercer de extremo derecho. El primero fue titular ante Osasuna, como lo fue en el único amistoso de la pretemporada, pero el argentino ya dispuso de media hora en Liga a pesar de completar solo tres entrenamientos. Y recibió los halagos de Xabi Alonso, quien podría darle su primera titularidad como madridista.

Por su parte, Veljko Paunovic podrá contar para este partido con los tres últimos fichajes del Real Oviedo: el central marfileño Bailly, el mediocentro belga Dendoncker y el extremo croata Brekalo; de todos ellos, todo apunta a que Dendoncker será el único presente en el once inicial. El entrenador carbayón pierde por sanción a Alberto Reina y sigue sin poder contar con el lesionado Lucas Ahijado, pero recupera al argentino Santiago Colombatto, pieza clave del ascenso y que, tras completar la primera semana de pretemporada, estuvo un mes entrenando en solitario debido a unas molestias físicas. Todo hace indicar que David Costas, sancionado en el debut liguero, entrará en el eje de la zaga en detrimento de Luengo, mientras que Salomón Rondón cuenta con muchas papeletas para repetir en la delantera debido a la enfermedad del uruguayo Fede Viñas. En la primera jornada del campeonato liguero, el Real Oviedo cayó por 2-0 en la casa del Villarreal, en un partido condicionado por el penalti fallado por Salomón Rondón con 0-0 y la expulsión de Alberto Reina antes de la media hora, también con el empate sin goles en el marcador.