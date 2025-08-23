Hansi Flick habló del polémico penal que le pitaron al Barcelona contra Levante: "Cuando pasa esto..."

Barcelona vino desde atrás y sufrió para remontar al Levante y llevarse los tres puntos de visita (2-3). Tras finalizar el compromiso, Hansi Flick atendió la rueda de prensa para valorar la victoria y se refirió a la mano de Alejandro Balde que el árbitro Hernández Hernández pitó como penal a favor de los locales. El técnico azulgrana explica que la pena máxima no fue clara, pero se marcha satisfecho con la actitudad de sus jugadores. El equipo azulgrana despertó en el complemento y le dio vuelta a un 2-0 con los tantos de Pedri, Ferran Torres y un gol en propia puerta de Elgezabal tras un centro de Lamine.

Análisis "El Levante ha defendido muy bien. Tiene jugadores muy rápidos. No ha sido fácil. En la primera parte ellos han tenido buenas oportunidades. En la segunda parte hemos cambiado. El primer gol que hemos marcado nos ha ayudado, hemos cogido confianza y hemos luchado hasta el final del encuentro para sumar los tres puntos". Polémico penal "La situación del penal, cuando pasa esto, estás enfadado. El árbitro ha señalado penal y lo tenemos que aceptar. Pero lo importante es que volvemos a Barcelona con los tres puntos". Explicaciones sobre el penal "No puedo decir si ha sido claro no. La jugada de hoy no ha sido clara, pero lo tenemos que aceptar".

Orgulloso "Claro que estoy orgulloso, ¿por qué me lo preguntas? Hemos ganado los tres puntos, hemos creído en nosotros y esta victoria nos ayuda mucho. No era fácil porque cuando juegan así...". Partido "No lo hemos hecho perfecto hoy, pero se tiene que valorar lo que ha hecho el Levante, tiene jugadores rápidos. Hemos marcado tres goles y hemos podido ganar. Tenemos que hablar y analizar. Estos partidos sirven para mejorar y saber dónde queremos llegar. Una temporada es un camino largo".