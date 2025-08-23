Hansi Flick habló del polémico penal que le pitaron al Barcelona contra Levante: "Cuando pasa esto..."

<b>Barcelona </b>vino desde atrás y sufrió para remontar al <b>Levante </b>y llevarse los tres puntos de visita (2-3). Tras finalizar el compromiso, <b>Hansi Flick </b>atendió la rueda de prensa para valorar la victoria y se refirió a la mano de <b>Alejandro Balde</b> que el árbitro <b>Hernández Hernández </b>pitó como penal a favor de los locales.El técnico azulgrana explica que la pena máxima no fue clara, pero se marcha satisfecho con la actitudad de sus jugadores. El equipo azulgrana despertó en el complemento y le dio vuelta a un 2-0 con los tantos de <b>Pedri</b>, <b>Ferran Torres</b> y un gol en propia puerta de <b>Elgezabal</b> tras un centro de <b>Lamine</b>.