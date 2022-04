¡Tremenda locura en Italia! Portero anota desde su propia área para darle el triunfo a su equipo en el 91

El Modena necesitaba ganar para seguir en la cima de la Serie C y no lo estaba logrando ante el Imolese Calcio 1919 . A segundos del final y con el marcador igualado (1-1), el arquero Riccardo Gagno sacó un derechazo que terminó en gol y le dio la victoria a los suyos.

Tras finalizar el encuentro, Gagno se refirió a la extraña situación de su tanto. “En primer lugar me gustaría expresar un pensamiento para mi colega Gian Maria Rossi, es malo hacer un gol así, pero el fútbol también es eso. Todavía tengo que darme cuenta de lo que pasó, es una emoción indescriptible ¿Alegría? Me hubiera quitado la camiseta, pero en ese momento no entendía muy bien qué estaba pasando”.

Este gol de Gagno podría significar el ascenso para Modena, que se ubica primero en el Grupo B de la Serie C, plaza que le daría el ascenso directo a la siguiente categoría, a dos fechas de que termine el torneo.