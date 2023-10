“Simplemente no me gusta jugar de 9, pero en el Real Madrid tengo que hacerlo”

Rodrygo ha dejado muy claro que se desempeña mejor por las bandas y que no le gustar jugar como punta en el Real Madrid . El brasileño ha ocupado esa posición con Ancelotti tras no contar con un centro delantero y asegura que con su selección tiene más libertades.

El ‘11’ madridista no está cómo jugando como la referencia en ataque y sobre eso se ha pronunciado. “Tengo más facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. En Brasil tengo más libertad para moverme”, declaró en una rueda de prensa.

Con la salida de Benzema y sus 30 goles por temporada, Rodrygo sabe que en el Madrid lo necesitan. “Es una presión positiva saber que la gente confía en ti. Me veo así en este nuevo ciclo, y creo que puedo estar a la altura de esas expectativas que se han depositado sobre mí”.

Por otro lado, Brasil se mide contra Uruguay por las eliminatorias sudamericanas y el joven futbolista se rinde ante Fede Valverde, su compañero de club y próximo rival.