OFICIAL: El empresario ruso Roman Abramovich confirma que el Chelsea está en venta

El empresario ruso y dueño del Chelsea de Inglaterra, Roman Abramovich, anunció este miércoles que el club inglés de fútbol, del que es propietario desde 2003, está en venta.

En un comunicado del club, el millonario de 55 años compartió su “decisión de vender el club”, aludiendo a “la situación actual”.

Vale la pena resaltar que Roman Abramovich confirma que la venta del Chelsea financiará un fondo para las víctimas de la guerra en Ucrania.

Esta es la carta de Abramovich:

“Me gustaría abordar la especulación en los medios de los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea FC. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el Club, ya que creo que es lo mejor para el equipo, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del Club.