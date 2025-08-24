Se borra de la convocatoria de Brasil para las Eliminatorias Sudamericanas por este motivo: Ancelotti no lo puede creer

El entrenador italiano asumió la selección brasileña a mediados de este año, tras su salida del <b>Real Madrid</b>, y este lunes convocará a los jugadores que disputarán esos dos partidos, entre los que se esperaba a Neymar, quien por recurrentes problemas físicos no juega con el equipo nacional desde <b>octubre de 2023.</b>En las últimas semanas, el jugador había insinuado que estaba recuperando algo de su fútbol, pero aún así no pudo evitar la bochornosa goleada por 0-6 que el<b> Santos</b> sufrió frente al <b>Vasco da Gama</b> en la última jornada del Campeonato Brasileño, que mantuvo al equipo al filo de la zona de descenso.