¿Se necesita VISA? FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: estos son los requisitos para aplicar

A través de un comunicado, la FIFA informó que una de las sedes del Mundial será la primera en abrir el registro de solicitudes: Dallas, que dará el puntapié inicial al proceso para cubrir más de 6,000 vacantes de voluntariado. El Comité Organizador también presentó los requisitos que deberán cumplir quienes quieran sumarse al equipo.Las entrevistas para los aspirantes comenzarán entre noviembre y diciembre, en vísperas del sorteo oficial de la Copa del Mundo, previsto para el 5 de diciembre en Las Vegas, según reportes de TUDN y TyC Sports. <br />El plazo para inscribirse como voluntario cerrará a finales de agosto de 2026. Toda la información detallada estará disponible en el sitio oficial de la FIFA, en el apartado de voluntarios, donde cada interesado podrá seleccionar la sede de su preferencia.