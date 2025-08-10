Internacionales

¿Se necesita VISA? FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: estos son los requisitos para aplicar

La FIFA abrió oficialmente el proceso para los interesados en convertirse en voluntarios durante la Copa del Mundo del 2026 en las distintas sedes del torneo.

Falta menos de un año para que Estados Unidos, México y Canadá reciban la Copa del Mundo 2026, la primera en la historia organizada de manera simultánea por tres países.

Mientras la FIFA avanza con los preparativos, se han dado a conocer novedades sobre el proceso para quienes deseen ser voluntarios en este evento.

A través de un comunicado, la FIFA informó que una de las sedes del Mundial será la primera en abrir el registro de solicitudes: Dallas, que dará el puntapié inicial al proceso para cubrir más de 6,000 vacantes de voluntariado. El Comité Organizador también presentó los requisitos que deberán cumplir quienes quieran sumarse al equipo.

Las entrevistas para los aspirantes comenzarán entre noviembre y diciembre, en vísperas del sorteo oficial de la Copa del Mundo, previsto para el 5 de diciembre en Las Vegas, según reportes de TUDN y TyC Sports.

El plazo para inscribirse como voluntario cerrará a finales de agosto de 2026. Toda la información detallada estará disponible en el sitio oficial de la FIFA, en el apartado de voluntarios, donde cada interesado podrá seleccionar la sede de su preferencia.

Requisitos para ser voluntario en el Mundial 2026:

• Tener al menos 18 años cumplidos y VISA
• Superar una entrevista con el Comité Organizador.
• Dominar, como mínimo, dos idiomas.
• Aprobar una verificación de antecedentes.

Quienes sean seleccionados recibirán un kit especial de Adidas —patrocinador oficial del torneo— que incluirá su uniforme para participar en el evento. En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre esta convocatoria histórica.

