El club que no volverá a jugar con futbolistas vacunados de covid-19: “Todos pierden fuerza, es algo científico”

Y agrega: “No afecta a algunos, pero si a los mayores. ¿No has visto a Ciprian Deac?”.

“Te vas a reír, pero puede que tenga razón. Los vacunados pierden fuerza. Eso es algo científico. ¿No lo has visto con el Cluj? Con el Rapid los jugadores parecía que fueran a desmayarse. ¡Todas las personas vacunadas pierden la fuerza! Yo también lo veo en los míos”, dice el dirigente, según hace eco la web de la Cadena Cope en España.

Gigi Becali, propietario del club Steaua y político, afirma que no volverán a contar con futbolistas que están vacunados contra el covid-19 .

Es importante resaltar que Rumanía es uno de los países que tiene menor porcentaje de vacunación contra el covid-19. Según registros solo se han aplicado cerca de 16,5 millones de dosis, lo que supone menos del 50% de la población.

Ante esta situación, hasta el Gobierno de Rumanía ha tenido que salir al paso para aclarar el tema de la vacunación contra el coronavirus.

“¡Los futbolistas vacunados NO pierden la fuerza después de ser vacunados contra el Covid-19! No existen estudios que avalen una singularidad como la que recientemente se promocionó. La vacunación no afecta al rendimiento de los futbolistas. En cambio, hay suficientes estudios que demuestra que pasar por la infección por Covid-19 deja secuelas a largo plazo y estas pueden influir en el rendimiento de futbolistas”, explicaron las autoridades.

Hay que mencionar que el Steaua rumano ha sido hasta campeón de la Champions League en la temporada 1985-86. Derrotó al FC Barcelona en la final disputada en Sevilla (España), en la tanda de penaltis.