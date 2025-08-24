Tabla de posiciones de Premier League: Manchester United aún no arranca, empate en el liderato y los equipos sin puntos

El <b>Manchester United </b>volvió a tropezar este domingo, esta vez en su visita al Craven Cottage, con un empate ante el <b>Fulham </b>(1-1) tras adelantarse en el marcador con un gol de Yoro en el minuto 58 y ver cómo Smith Rowe igualaba para los locales.<b>Bruno Fernandes </b>falló un penalti en la primera parte y el United suma un solo un punto de seis posibles en este inicio de temporada.El duelo comenzó con un ritmo intenso desde el primer minuto y los 'red devils' mostraron su intención ofensiva con <b>Matheus Cunha </b>probando suerte desde fuera del área y estrellando un disparo en un poste en apenas tres minutos.