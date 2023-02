Unai Emery carga contra el Dibu Martínez: “Nunca le dije a mi arquero que fuera a cabecear a los 92 minutos”

El estratega estaba hablando del funcionamiento del equipo y de la nada dijo: “Por ejemplo, nunca le dije a mi arquero de ir a marcar el gol a los 98 minutos. Porque tal vez, yo no tengo la estadística, porque hay un gol cada 100 intentos, y 20 veces se hacen las transiciones y 10 goles. Hoy no se hizo”.

El Dibu fue protagonista en la derrota de los Villanos porque se metió un gol en propia puerta en un disparo de Jorginho (92’) en el tiempo añadido. La pelota golpeó en el poste y luego en su cabeza para que el balón se metiera en la red.

Y en el minuto (98’), con córner a favor, el argentino decidió subir a rematar, dejando sola su portería y permitió que en la contra, Gabriel Martinelli hiciera el 2-4 definitivo.

Por último se refirió al trabajo del equipo, “no muy inteligente, no consistente en cómo competir y competir. Podemos perder, pero 2-4 no da... Prefiero que analicen.”, finalizó el ex Villareal.