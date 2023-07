Vidal arremete contra Sampaoli tras dejar el Flamengo: “Siempre estuve preparado, pero tenía un entrenador... perdedor”

Ambos ya habían compartido vestuario en la selección chilena, pero ahora en el ‘Fla’ la situación subió de intensidad, lo que provocó la marcha de un jugador que ha recuperado la felicidad en su nuevo club.

“Me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado solo que me tocó un entrenador... un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, ya quedó atrás, ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera que es ganar”, dijo Vidal para TNT Sports Brasil refiriéndose al técnico argentino.