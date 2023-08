Dardo de Pep Guardiola para el Chelsea tras gastas más de 1,000 millones en fichajes: “Si gastase lo mismo, me...”

Guardiola afirmó que su equipo sería “asesinado” si gastara el tipo de sumas que ha invertido Chelsea en los últimos 12 meses, el más reciente fichajes de los Blues fue Romeo Lávia por 73 millones.

“No podría sentarme aquí si gastáramos lo que gastó Chelsea en las últimas dos ventanas de transferencia, me matarías. Me matarías, eso es seguro. Estaríamos bajo escrutinio como no podrías imaginar”, resaltó Guardiola.