Alemania es humillada en su debut en Eliminatorias Mundialistas ante selección modesta: así queda la tabla del grupo A

A Alemania esta noche no le funcionó casi nada. Jugadores claves como Florian Wirtz, Nick Woltemade o Serge Gnabry estuvieron por debajo de su nivel acostumbrado. Adelante generó muy poco y atrás sufrió casi permanentemente.

Eslovaquia derrotó este jueves por 2-0 a Alemania dando una sorpresa en la primera jornada de la eliminatoria mundialista en un partido en el que fue el mejor equipo y logró someter a los dirigidos por Julian Nagelsmann.

Eslovaquia le tomó la medida a Alemania casi desde el comienzo presionando alto, impidiendo que los dirigidos por Julian Nagelsmann circularan la pelota cerca del área y cuando se apropiaban de la pelota llevando peligro tanto con contragolpes rápidos como en las situaciones con balón parado.

Aunque Alemania tenía más la pelota, la posesión era estéril y las mejores llegadas eran eslovacas. La primara situación de peligro para la portería de Oliver Baumann se dio ya en el minuto 2 en un saque de esquina. Más tarde Leo Sauer, que hacía sufrir al debutante Nmandi Collins con sus desplazamientos por la banda izquierda, quedó dos veces solo frente a Baumann en el 21 y en el 23.

Alemania tuvo dos llegadas en dos jugadas aisladas, un remate de Maximilian Mittelstädt en el 24 que Dubravka desvió a saque de esquina y otro de Wirtz en una situación que se originó en un robo de balón de Angelo Stiller en la mitad contraria.

Sin embargo, el juego de Eslovaquia resultaba más fluido y su plan parecía funcionar mientras que la apuesta alemana de tener a Mittelstädt y a Collins, los dos laterales, casi como extremo sólo llevaba a que los eslovacos tuvieran más espacios para el contragolpe.

El gol eslovaco llegó en el minuto 24, marcado por David Hancko con un remate dentro del área a centro corto de Strelec desde la izquierda. El comienzo de la jugada había sido una pérdida de balón de Wirtz cerca de la raya central.