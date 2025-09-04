Alemania es humillada en su debut en Eliminatorias Mundialistas ante selección modesta: así queda la tabla del grupo A

Alemania pareció mostrar una reacción al comienzo de la segunda parte: en el 48 Leo Goretzka tuvo una buena ocasión. pero pronto se volvió a encontrar con los contragolpes eslovacos. En el 54 se dio la primera situación de riesgo pero Duda remató mal desde buena posición.Un minuto después Strelec marcó el tercero en una jugada que empezó con un despeje largo de Dubravka. Strelec recibió, entró al área escoltado por Rüdiger que hizo poco por estorbarle y definió con un buen remate.Después Alemania intentó reaccionar, pero sin llegar a generar nada que permitiera creer en una remontada.