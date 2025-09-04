España arranca su camino al Mundial con goleada; Lamine Yamal aportó con una asistencia en las Eliminatorias UEFA

Apenas disfrutó de una ocasión gracias al ímpetu de Kirilov. Encaró a Pedro Porro, titular mientras Carvajal recupera su identidad. Desvió el disparo del extremo bulgaro y lo repelió la madera. El Vasil Levski vibró por segundos soñando con un imposible. Pronto España devolvía las cosas a su sitio. Había perdonado Lamine Yamal un mano a mano ante el portero. Demasiado pegado a línea de fondo estrelló en el pecho su disparo.En la escuadra la puso Cucurella para estrenarse como goleador a lo grande. Tras nueva jugada de Lamine Yamal y un rechace que enganchó con potencia de un zurdazo perfecto. Era el minuto 30, partido sentenciado. El mensaje que España quería lanzar a sus rivales de grupo ganó contundencia siete minutos después, cuando sacó provecho del poderío aéreo de Mikel Merino tras un saque de esquina de Lamine Yamal.España se volcaba a la derecha. El factor Lamine Yamal. Con menos aparición de Nico Williams por la izquierda. No levantaba el pie del acelerador y tenía el cuarto robando arriba. Oyarzabal se lo regaló a Mikel Merino que se topó con un defensa rival bajo palos.Superior, dominante, dando buen trato al balón, los jugadores españoles disfrutaron de la superioridad. El escenario perfecto para el regreso en el segundo acto de dos pilares como Carvajal y Rodri, a días de cumplirse un año de ausencia con la Roja. Referentes en el Mundial que inician el camino de regreso al nivel que les consagró como los mejores del mundo en sus demarcaciones.Antes de su entrada perdonaba Lamine Yamal otra. Solo le faltaba el gol. Llegó forzado a la cita con Vutsov por un control largo y el portero salió vencedor. Se aliaba con la fortuna cuando Mikel Merino hacía temblar la portería con un zurdazo potente desde la frontal.Recibir a la campeona de Europa era motivo de fiesta para la afición búlgara. Perdiendo 0-3 hacía la ola. nadie se marchaba antes del estadio. Ver competir a su selección de nuevo con una grande ya era motivo de orgullo mientras sus jugadores daban todo lo que tenían. Mientras, España rizaba el rizo en los últimos metros rebajando eficacia.