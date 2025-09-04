Partidos de hoy 4 de septiembre: Messi se despide de Argentina e inician las Eliminatorias Mundialistas en Europa y Concacaf

Este 4 de septiembre será un día histórico para el fútbol mundial, ya que Lionel Messi disputará su último partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas.La Selección de Argentina se enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en lo que será una despedida emotiva para ‘La Pulga’ en el marco de las eliminatorias.Messi cerró el debate sobre su futuro, afirmando que no sabe si jugará más partidos oficiales con la selección después de 2026: "Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias", comentó el astro del Inter Miami hace unas semanas.