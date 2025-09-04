Partidos de hoy 4 de septiembre: Messi se despide de Argentina e inician las Eliminatorias Mundialistas en Europa y Concacaf

La emoción por las eliminatorias mundialistas está de regreso, y jueves 4 de septiembre os fanáticos de todo el mundo podrán disfrutar de partidos claves en las tres principales zonas de clasificación rumbo a la Copa del Mundo 2026: Europa, Conmebol y Concacaf. En una jornada cargada de tensión, destacan dos encuentros muy esperados: el último partido de Lionel Messi como local en las Eliminatorias de Sudamérica con Argentina y el inicio de las Eliminatorias en Europa donde destaca la España de Lamine Yamal.

MESSI SE DESPIDE DE ARGENTINA

Este 4 de septiembre será un día histórico para el fútbol mundial, ya que Lionel Messi disputará su último partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas. La Selección de Argentina se enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en lo que será una despedida emotiva para ‘La Pulga’ en el marco de las eliminatorias. Messi cerró el debate sobre su futuro, afirmando que no sabe si jugará más partidos oficiales con la selección después de 2026: "Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias", comentó el astro del Inter Miami hace unas semanas.

ELIMINATORIAS CONCACAF, EUROPA Y CONMEBOL

Asimismo, este jueves en CONCACAF se inicia la tercer y última ronda de las Eliminitarias al Mundial. Surinam y Panamá abrirán la carteletra y terminará con el Guatemala vs El Salvador. A la selección de Honduras de Reinaldo Rueda le toca el turno hasta mañana cuando se mida a Haití en Curazao.

Por otro lado, en Conmebol, las selecciones de Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia también se juegan mucho en esta penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana y buscan conseguir esa clasificación directa a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de estos importantes encuentros en Sudamérica y Concacaf, la jornada incluirá partidos importantes de Europa, con selecciones como los Países Bajos, Polonia, España e Italia buscando dar un paso más hacia la clasificación al Mundial.

