Vinicius y Rodrygo fueron descartados en Brasil: la decisión que tomó Francia con Mbappé para la Eliminatoria Mundialista

En la lista figuran además pilares como <b>Ousmane Dembélé</b>, uno de los favoritos para ganar el <b>Balón de Oro </b>este 2025 por su exitosa temporada con el <b>PSG</b>, así como <b>Koundé </b>y <b>Dayot Upamecano</b>, ausentes por lesión en la última convocatoria para la Liga de Naciones en junio (derrota en semifinales ante España).<b>Adrien Rabiot</b>, apartado del Marsella por su pelea con el británico <b>Jonathan Rowe</b>, sigue contando con la confianza de Deschamps. "Es un elemento imporante de la selección", zanjó el técnico, quien aseguró que ha hablado con el medio de zurdo y escuchado su versión de la trifulca.