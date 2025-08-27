OFICIAL: doble golpe para Brasil y Carlo Ancelotti; no volverán a jugar en las Eliminatorias Sudamericanas

El centrocampista<b> Joelinton </b>y el lateral <b>Alex Sandro,</b> lesionados, fueron excluidos de la lista de convocados de la selección brasileña que jugará contra <b>Chile y Bolivia</b> por las eliminatorias mundialistas, informó este miércoles la <b>Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).</b><b>Joelinton</b>, del<b> Newcastle </b>inglés, será sustituido por Jean Lucas, centrocampista del Bahía y primerizo en la Canarinha, según anunció el seleccionador brasileño<b>, Carlo Ancelotti,</b> que decidió no convocar a ningún otro jugador en el lugar de <b>Alex Sandro,</b> lateral del <b>Flamengo.</b>