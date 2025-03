El meta, que volvió a jugar en el equipo nacional belga el pasado jueves después de varios meses de ausencia, se probó en el calentamiento que realizó el conjunto de Rudi Garcia, pero a los pocos minutos decidió no disputar el partido.

Courtois no se sintió al cien por cien y Bélgica decidió no arriesgar. No figura tampoco en la relación de suplentes del choque del Cegeka Arena de Genk. El meta del Nottingham Forest Matz Sels ocupó la portería belga.

Bélgica llegó a este compromiso con la necesidad de remontar la desventaja del encuentro de ida, en el que Ucrania se impuso por 3-1 el pasado jueves en Murcia.