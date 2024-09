Vitor Roque encontró la paz tras el daño que le hizo Barcelona: “Ahora tengo la mente tranquila”

“Siempre fui a terapia, siempre tuve un entrenador mental. Siempre me ha ayudado. Desde los 16 años también pasé por algunos obstáculos. Estar en Europa es muy difícil. Salí muy joven y enseguida me fui a un gran club”.

Momentos difíciles

“A veces no se ve lo que hay dentro, la forma en que las personas se tratan entre sí. A veces mi cabeza no se siente bien, trato de trabajar mi psicología tanto como sea posible. Pero, a veces, es difícil. Es duro. A veces, los propios periodistas no entienden. Si no está bien, lo juzgarán y no verán todo lo que hay detrás. Pero ahora tengo la mente tranquila. Eso es lo más importante”.

Feliz de estar en el Betis

“Ahora estoy centrado en el Betis y agradeciendo a Dios la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la selección”.