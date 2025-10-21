¡Sorpresa! Xabi Alonso lo ha borrado del Real Madrid y el futbolista pide salir en enero del 2026 del club

El joven delantero brasileño <b>Endrick </b>ha pedido al <b>Real Madrid </b>salir cedido durante el mercado de invierno europeo, en enero próximo, según adelantó este martes el<b> portal UOL.</b>Ante la ausencia de oportunidades desde la llegada de <b>Xabi Alonso</b> al banquillo blanco, el propio <b>Endrick </b>ha solicitado a su club que lo preste a otro equipo, con Francia o Italia como posibles destinos, de acuerdo con la información del periodista <b>Paulo Vinícius Coelho.</b>El atacante cree que "no va a conseguir jugar" con el técnico tolosarra y prefiere salir de la disciplina merengue para sumar minutos en 2026, cuando se disputará el <b>Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.</b>