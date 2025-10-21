Internacionales

FIFA promete un Mundial a un país donde los futbolistas sufren mucho: las consecuencias son inminentes

Infantino promete "traer un mundial" a Bolivia durante su visita a La Paz.

    ¿Se imaginan un Mbappé vs Haaland a 4.000 metros sobre el nivel del mar?

2025-10-21

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se comprometió este lunes en La Paz a "traer un mundial" de alguna categoría a Bolivia, al participar en un evento por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

"Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando", sostuvo Infantino.

También destacó que inició conversaciones con el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo en Bolivia, "para ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia".

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, precedió a Infantino en los discursos y le pidió "que cumpla la promesa de que vamos a tener un mundial en Bolivia".

Domínguez también ratificó "el compromiso de Conmebol" para "hacer la final única de la Copa Sudamericana el año 2027" en el país andino.

La ciudad boliviana de Santa Cruz tenía que acoger la final de la Sudamericana este año, pero la perdió porque los trabajos de refacción en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera estaban fuera de tiempo, por lo que la FBF decidió postular al país como sede del último partido del certamen en 2027.

Por otra parte, en 2016, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) hizo una petición a la FIFA para que Bolivia acogiera un mundial juvenil, infantil o femenino este 2025, año en que Bolivia celebró los 200 años de su fundación, aunque la gestión no avanzó.

Infantino y Domínguez visitan La Paz esta jornada con motivo de los 100 años de la fundación de la FBF, que fueron celebrados con la inauguración de una parte de la infraestructura de la 'Casa de la Verde', un centro de alto rendimiento para las selecciones del país.

La altitud de Bolivia varía drásticamente, con el punto más bajo a solo \(70\) metros sobre el nivel del mar (río Paraguay) y el punto más alto en el Nevado Sajama, a \(6.542\) metros. En términos de ciudades, La Paz es conocida por ser la capital más alta del mundo, con una altitud promedio de unos \(3.640\) metros, y El Alto se encuentra aún más elevada, a más de \(4.000\) metros, siendo una de las ciudades más altas del mundo.


