FIFA promete un Mundial a un país donde los futbolistas sufren mucho: las consecuencias son inminentes

El presidente de la <b>FIFA</b>, el suizo Gianni Infantino, se comprometió este lunes en <b>La Paz </b>a "traer un mundial" de alguna categoría a Bolivia, al participar en un evento por el centenario de la <b>Federación Boliviana de Fútbol (FBF).</b>"Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando", sostuvo Infantino.