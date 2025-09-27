Xabi Alonso expone los pecados del Real Madrid tras paliza del Atlético y es autocrítico: "Será difícil olvidar esta derrota"

Difícil de olvidar: "Será difícil olvidar esta derrota. Es sin duda muy dura y nos hace responsables. Este no es el nivel que queremos dar. Empezábamos un nuevo partido tras el descanso, después del 2-2 estábamos en el partido, aunque en general el juego no estaba siendo bueno. Luego vinieron el penalti y la falta, pero no hemos estado bien y nos han penalizado merecidamente porque no hemos merecido más".

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, reconoció la victoria "merecida" del Atlético de Madrid en el derbi madrileño (5-2), declaró que "es una derrota muy dura", que "éste no es el nivel" que quieren dar y que el Atlético les ha "penalizado merecidamente".

Lo positivo: "Veía que no estábamos a nuestro mejor nivel y eso es lo que echaba en falta. No estamos contentos de cómo hemos jugado hoy, pero tampoco queremos olvidar de dónde veníamos. Hay que volver al camino correcto. Estamos empezando la liga y dentro del progreso y la construcción que llevamos hay días duros. Esto es fútbol. La clave está en ver cómo reaccionamos. No seríamos inteligentes si no somos capaces de sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy".

Comparación del 5-0 de Mourinho: "Es lo que nos toca, no quiero comparar, pero es la primera que tenemos esta temporada; una dolorosa, sin duda. Nos duele a todos, a la afición seguramente también. Nos sentimos muy responsables. Y ahora, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que corregir y cómo tenemos que mirar hacia delante. Estamos empezando la temporada, tanto en Liga como en otras competiciones y... este no es el nivel que queremos dar".

Su mayor preocupación: "El que nos haya faltado esa intensidad, ese ajuste para contrarrestar mejor, salir mejor. Ahora mismo tenemos una idea de lo que ha podido pasar, pero hay que valorarlo más. No hemos competido lo suficiente, hoy creo que el equipo no ha competido al nivel que se requiere para estos partidos, contra estos rivales. Y tendremos que subir el nivel. Es lo que nos va a tocar.