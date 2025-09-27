Xabi Alonso expone los pecados del Real Madrid tras paliza del Atlético y es autocrítico: "Será difícil olvidar esta derrota"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, reconoció la victoria "merecida" del Atlético de Madrid en el derbi madrileño (5-2), declaró que "es una derrota muy dura", que "éste no es el nivel" que quieren dar y que el Atlético les ha "penalizado merecidamente".<b>Difícil de olvidar:</b> "Será difícil olvidar esta derrota. Es sin duda muy dura y nos hace responsables. Este no es el nivel que queremos dar. Empezábamos un nuevo partido tras el descanso, después del 2-2 estábamos en el partido, aunque en general el juego no estaba siendo bueno. Luego vinieron el penalti y la falta, pero no hemos estado bien y nos han penalizado merecidamente porque no hemos merecido más".