La respuesta de Xabi a Mastantuono por elegir a Messi como el mejor y el dardo a Barcelona: "Sabemos las reglas"

El técnico del <b>Real Madrid</b> <b>Xabi Alonso</b> resaltó la <i>"personalidad"</i> que ha mostrado <b>Franco Mastantuono </b>en sus primeros días como jugador madridista, con 18 años recién cumplidos, y abrió su puerta al debut en el <b>Santiago Bernabéu</b> con la camiseta blanca en el fútbol español en la primera jornada de <b>LaLiga</b>, ante<b> Osasuna.</b><i>"La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años y era un hombre, tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso al Real Madrid, y desde que ha llegado se le nota esa madurez, las ganas, la calidad. Se va a integrar en poco tiempo, muy rápido, con el equipo, en la dinámica de vestuario y del juego"</i>, aseguró el técnico en rueda de prensa.