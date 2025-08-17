Atlético de Madrid, equipo que invirtió 168 millones de euros, decepciona en el debut por LaLiga tras perder ante Espanyol

El Espanyol agarró tres puntos de prestigio e ilusión al remontar en el RCDE Stadium contra el Atlético de Madrid, que se adelantó con un gol de Julián Álvarez en el minuto 37, pero que pagó caro no matar el choque cuando tenía el control del encuentro.No matar el partido le costó la derrota a los rojiblancos. Los de Simeone, con mucho más control del balón y desparpajo arriba, se estrellaron contra una diana de Miguel Rubio en el 73 y con la sentencia de Pere Milla en el 84 que levantó a los periquitos en el estreno liguero.