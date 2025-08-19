Xabi Alonso explica por qué dejó sin jugar a Rodrygo en el triunfo del Real Madrid sobre Osasuna

Real Madrid se estrenó este martes en LaLiga 2025-26 derrotando al Osasuna en el Santiago Bernabéu (1-0) con el único tanto de Kylian Mbappé desde el manchón penal, un partido que también estuvo marcado por el debut de Franco Mastantuono. Xabi Alonso decidió darle minutos al volante argentino, que recién el pasado 14 de agosto se unió a la dinámica del equipo tras cumplir sus 18 años. El técnico también apostó en la segunda parte por Dani Ceballos y Gonzalo García, dejando sin protagonismo a Rodrygo.



Una situación que no ha pasado desapercibida en el madridismo, ya que consideran que Alonso no cuenta con el brasileño. Sin embargo, el propio DT explicó tras el encuentro la ausencia del futbolista ante Osasuna. "El Mundial de Clubes era un contexto diferente por la competición que era y hoy es sólo un partido", dijo Xabi cuando fue preguntado por Rodrygo. El técnico español optó por Brahim Díaz y Arda Guler en el equipo titular, y los cambios fueron Mastantuono, Dani Ceballos y Gonzalo García. "Ya dejamos atrás el Mundial y cuenta esta temporada. Cuento con Rodrygo, es solo un partido y no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. En unos meses podré responder con más certeza, pero hoy han sido circunstancias del partido y decisiones mías", añadió.