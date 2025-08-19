Xabi Alonso explica por qué dejó sin jugar a Rodrygo en el triunfo del Real Madrid sobre Osasuna

<b>Real Madrid </b>se estrenó este martes en LaLiga 2025-26 derrotando al <b>Osasuna </b>en el Santiago Bernabéu (1-0) con el único tanto de <b>Kylian Mbappé</b> desde el manchón penal, un partido que también estuvo marcado por el debut de <b>Franco Mastantuono</b>. <b>Xabi Alonso </b>decidió darle minutos al volante argentino, que recién el pasado 14 de agosto se unió a la dinámica del equipo tras cumplir sus 18 años. El técnico también apostó en la segunda parte por <b>Dani Ceballos</b> y <b>Gonzalo García</b>, dejando sin protagonismo a <b>Rodrygo</b>. <br />