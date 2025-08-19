Internacionales

Xabi Alonso explica por qué dejó sin jugar a Rodrygo en el triunfo del Real Madrid sobre Osasuna

El técnico español fue consultado en la conferencia posterior por la ausencia del atacante brasileño.

2025-08-19

Real Madrid se estrenó este martes en LaLiga 2025-26 derrotando al Osasuna en el Santiago Bernabéu (1-0) con el único tanto de Kylian Mbappé desde el manchón penal, un partido que también estuvo marcado por el debut de Franco Mastantuono.

Xabi Alonso decidió darle minutos al volante argentino, que recién el pasado 14 de agosto se unió a la dinámica del equipo tras cumplir sus 18 años. El técnico también apostó en la segunda parte por Dani Ceballos y Gonzalo García, dejando sin protagonismo a Rodrygo.

Mastantuono debutó con Real Madrid y Xabi se carga a una figura; el festejo de Mbappé para sus 'haters' y la polémica roja

Una situación que no ha pasado desapercibida en el madridismo, ya que consideran que Alonso no cuenta con el brasileño. Sin embargo, el propio DT explicó tras el encuentro la ausencia del futbolista ante Osasuna.

"El Mundial de Clubes era un contexto diferente por la competición que era y hoy es sólo un partido", dijo Xabi cuando fue preguntado por Rodrygo.

El técnico español optó por Brahim Díaz y Arda Guler en el equipo titular, y los cambios fueron Mastantuono, Dani Ceballos y Gonzalo García.

"Ya dejamos atrás el Mundial y cuenta esta temporada. Cuento con Rodrygo, es solo un partido y no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. En unos meses podré responder con más certeza, pero hoy han sido circunstancias del partido y decisiones mías", añadió.

Xabi Alonso revela el jugador que ha tenido un déficit en el debut del Real Madrid: "Podía aportar más, no se ha preparado..."

Según Xabi, fue una decisión puntual en no darle minutos a Rodrygo. El futbolista estuvo calentado en un costado durante casi todo el complemento y al final vio que se quedaba sin opciones de jugar.

El brasileño termina contrato con los blancos en junio de 2027 y el periodista Fabrizio Romano adelantó que Pep Guardiola desea ficharlo para su Manchester City. La entidad inglesa intentaría negociar el traspaso del jugador con los blancos si su compatriota Savinho acaba saliendo rumbo al Tottenham.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Xabi Alonso
|
Rodrygo
|
Real Madrid
|
Osasuna
|