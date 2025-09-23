Xabi se rinde ante Vinicius y lo que dijo del Levante tras goleada del Real Madrid: "No hay que regodearnos demasiado"

Xabi Alonso valoró muy positivamente el partido de Vinicius Júnior, que marcó el primer gol del Real Madrid y asistió en el segundo en la victoria sobre el Levante (1-4) este martes en el Ciutat de València. "Ha estado comprometido en defensa, ha sido desequilibrante con el balón y su gol ha sido fundamental para darnos confianza, serenidad y madurez para completar un gran partido", destacó Alonso en rueda de prensa.

El técnico madridista se mostró tajante sobre si la actuación del brasileño le aseguraría ser titular el sábado en el derbi contra el Atlético: "Solo estaba pensando en el partido de hoy y ya mañana pensaremos en lo siguiente". Sobre el nivel mostrado por el Real Madrid en este inicio de temporada, Alonso habló de "fase de construcción". "Todavía queda mucho por recorrer y estamos construyendo una base sólida para ser competitivos con muchos jugadores que se sienten importantes", explicó. En relación al cambio de sistema planteado en el duelo contra Levante, Xabi ensalzó a sus pupilos: "Tener jugadores de calidad facilitan estos cambios y entienden la idea con pocos entrenamientos, son flexibles y pueden jugar en diferentes posiciones".