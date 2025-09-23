Internacionales

Xabi se rinde ante Vinicius y lo que dijo del Levante tras goleada del Real Madrid: "No hay que regodearnos demasiado"

El técnico español se fue satisfecho con el trabajo de sus pupilos para mantenerse invictos en LaLiga.

2025-09-23

Xabi Alonso valoró muy positivamente el partido de Vinicius Júnior, que marcó el primer gol del Real Madrid y asistió en el segundo en la victoria sobre el Levante (1-4) este martes en el Ciutat de València.

"Ha estado comprometido en defensa, ha sido desequilibrante con el balón y su gol ha sido fundamental para darnos confianza, serenidad y madurez para completar un gran partido", destacó Alonso en rueda de prensa.

Real Madrid doblegó al Levante: así queda la tabla de posiciones en la Liga Española y su ventaja sobre Barcelona

El técnico madridista se mostró tajante sobre si la actuación del brasileño le aseguraría ser titular el sábado en el derbi contra el Atlético: "Solo estaba pensando en el partido de hoy y ya mañana pensaremos en lo siguiente".

Sobre el nivel mostrado por el Real Madrid en este inicio de temporada, Alonso habló de "fase de construcción". "Todavía queda mucho por recorrer y estamos construyendo una base sólida para ser competitivos con muchos jugadores que se sienten importantes", explicó.

En relación al cambio de sistema planteado en el duelo contra Levante, Xabi ensalzó a sus pupilos: "Tener jugadores de calidad facilitan estos cambios y entienden la idea con pocos entrenamientos, son flexibles y pueden jugar en diferentes posiciones".

Mastantuono meció las redes: su primer gol con Real Madrid ante el Levante de Kervin Arriaga en LaLiga

"Hoy creíamos que el cambio era lo oportuno porque no queríamos que Militao y Carvajal hicieran tres partidos de 90 minutos seguidos. No hay que regodearnos demasiado, ahora pensamos en el derbi", dijo en relación a las rotaciones.

Sobre cómo vio al Levante, Alonso comentó que "hemos tenido la oportunidad antes del descanso de marcar el tercero e incluso el cuarto, el 0-2 a veces es engañoso porque tienes una buena ventaja, pero se te puede ir y tras el 1-2 se ajusta el marcador y ya con el 1-3 ha sido. El Levante no ha podido reaccionar, hemos hecho el cuarto y pudo ser alguno más. No es fácil venir aquí y ganar de esta manera", cerró.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Conferencia
|
Xabi Alonso
|
Real Madrid
|
Levante
|