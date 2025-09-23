Xabi se rinde ante Vinicius y lo que dijo del Levante tras goleada del Real Madrid: "No hay que regodearnos demasiado"

El técnico madridista se mostró tajante sobre si la actuación del brasileño le aseguraría ser titular el sábado en el derbi contra el <b>Atlético</b>: "Solo estaba pensando en el partido de hoy y ya mañana pensaremos en lo siguiente". Sobre el nivel mostrado por el <b>Real Madrid</b> en este inicio de temporada, <b>Alonso </b>habló de "fase de construcción". "Todavía queda mucho por recorrer y estamos construyendo una base sólida para ser competitivos con muchos jugadores que se sienten importantes", explicó. En relación al cambio de sistema planteado en el duelo contra <b>Levante</b>, <b>Xabi </b>ensalzó a sus pupilos: "Tener jugadores de calidad facilitan estos cambios y entienden la idea con pocos entrenamientos, son flexibles y pueden jugar en diferentes posiciones".