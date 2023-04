Xavi sale al paso de la polémica con Ansu Fati y explica por qué el delantero no es titular en el Barcelona

Consultado sobre esta situación, Xavi respondió que: “Está tranquilo y está centrado. Solo me importa él, ni su padre ni su entorno. Yo también he vivido situaciones parecidas, él está sufriendo por su hijo y le entiendo”.

El padre del delantero expresó su malestar hace unos días porque Ansu no está teniendo minutos y le ha recomendando salir del equipo azulgrana para que pueda recuperar su nivel.

El canterano ha entrado en la convocatoria para el duelo a domicilio frente al Elche y podría arrancar de titular.

“Tengo confianza y una fe total en Ansu. He hablado mucho con él y me he reunido muchas veces como con muchos otros futbolistas. Soy el primero que quiero que triunfe”, asegura Xavi.